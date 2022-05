Daniel Angeli : Le célèbre paparazzi entouré de ses deux filles pour un bel hommage sur la Croisette !

Ce jeudi 19 mai, en marge de la 75e édition du Festival de Cannes, avait lieu des soirées exceptionnelles comme le Global Gift Gala mais aussi la soirée Chopard, avec une Julia Roberts rayonnante. Mais Cannes, c'est aussi des évènements tels que l'inauguration de la photographie de Daniel Angeli, grand photographe de stars. En effet, son célèbre cliché de Simone Veil, immortalisée en 1974, sera accroché le samedi 21 mai 2022 au fronton de l'hôpital qui porte son nom à Cannes.

Pour cette inauguration, l'artiste était entouré de ses deux filles, Caroline et Charlotte, et ce en présence de David Lisnard, maire de Cannes. Cette exposition Instant'Années dévoile les clichés historiques et intemporels du célèbre paparazzo Daniel Angeli sur le cours Félix Faure, rapporte le site de Cannes.com. À l'occasion du 75e anniversaire du Festival, la Mairie de Cannes et la Fondation Daniel Angeli proposent cette intéressante rétrospective de ses plus belles captures de stars à travers la ville. On peut y retrouver trente photos exclusives, qui sont à découvrir depuis le 17 jusqu'à 28 mai prochain, sur le cours Felix Faure.

Qui est Daniel Angeli ?

Une exposition qui va permettre aux amoureux du cinéma pour revivre l'ambiance des folles années du 7e art international sur la Croisette. Celui qui a consacré sa vie à traquer les stars a décidé d'exposer les coulisses de ce métier, à Cannes, en plein air. Originaire de Rome, enfant d'immigrés italiens, Daniel Angeli a démarré sa vie active en développant les photographies d'une agence parisienne, Dalmas. Il a intégré cette agence le même jour que l'illustre Raymond Depardon. Naît alors la vocation de Daniel Angeli, aller à la rencontre des personnes qui ont décidé de vivre sous le feu des projecteurs et leur tirer le portrait.