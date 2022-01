Daniel Auteuil a 72 ans : pourquoi sa vie est si différente avec sa femme Aude ?

Une vie amoureuse longue et rangée dans le milieu de la célébrité n'est pas donné à tout le monde mais de rares personnalités jouissent toutefois de ce luxe. C'est le cas de Daniel Auteuil. Le comédien, dont les 72 printemps sont célébrés ce 24 janvier, partage la vie d'Aude, une artiste corse rencontrée en 2003. Mariés trois ans après leur coup de foudre, les tourtereaux deviennent parents de Zachary en 2009. Depuis que leurs routes se sont croisées, rien ne semble menacer leur équilibre amoureux. Et contrairement à Iñaki Urdangarin, Daniel Auteuil ne semble pas près de mettre un coup de canif dans le contrat.

En 2018, en marge de la sortie d'Amoureux de ma femme, l'un des longs-métrages qu'il a réalisés, le cinéaste évoquait sa vie de couple avec Aude : "J'ai aimé des femmes passionnément, confiait-il à Paris Match. Mais Aude, c'est autre chose. Je l'ai aimée avant d'être amoureux. Il y a dans son regard quelque chose de léger qui m'a tout de suite touché. J'ai compris très vite que sa légèreté me manquait, c'est comme ça que j'ai su que je l'aimais."

Daniel Auteuil et sa femme Aude ont aussi une chose que tout le monde n'a pas : la complémentarité. S'ils n'exercent pas les mêmes métiers, chacun peut aiguiller l'autre dans sa vie professionnelle sans empiéter : "Nos métiers sont complémentaires mais on a deux univers totalement différents. Aude ne s'occupe jamais de ce que je fais jusqu'à ce que ce soit terminé. Moi, je ne vais pas lui dire de mettre un peu plus de rouge ou de bleu dans ses peintures... Mais grâce à son métier, j'ai beaucoup appris sur le cadre et la lumière."

Aude n'est pas la première femme avec qui Daniel Auteuil a partagé sa vie. Le comédien a été en couple avec Anne Jousset, la mère de sa fille aînée Aurore, née en 1981. Il a ensuite fait la rencontre d'Emmanuelle Béart sur le tournage du film L'amour en douce. Durant ses onze années de romance, le couple s'est marié et a accueilli Nelly, née en novembre 1992. Il est ensuite tombé amoureux de Marianne Denicourt, une actrice de 16 ans sa cadette. Comme quoi, il faut parfois plusieurs années avant de trouver chaussure à son pied.