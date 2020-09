Daniel Auteuil : Son petit-fils "a failli y rester" après un vaccin...

La famille Auteuil s'est récemment fait une belle frayeur... Comme l'a rapporté France dimanche dans son édition du 11 septembre 2020, le petit-fils de Daniel Auteuil a failli mourir après avoir reçu le vaccin Hexyon, contre la diphtérie, le tétanos, la polio, la coqueluche, les infections à Haemophilus et l'hépatite B. C'est la fille du comédien, l'actrice Aurore Auteuil, née de sa relation avec Anne Jousset, qui a évoqué cette mésaventure sur les réseaux sociaux.

"À tous les parents qui ont des petits enfants qui doivent se faire vacciner, je tenais juste à signaler que mon bébé a été vacciné avec le vaccin Hexyon et qu'il a failli y rester", a-t-elle écrit, probablement sur un compte non connu du public. Plutôt discrète sur sa vie de famille avec son mari Jimmy Chatras, restaurateur de son état, Aurore Auteuil n'a pas donné plus d'information sur l'état de santé de son bébé, âgé de moins de 1 an, et dont le prénom est inconnu. Elle avait dévoilé son ventre rond, annonçant ainsi l'arrivée de son troisième enfant, au Festival Lumière de Lyon en octobre 2019.

La comédienne de 39 ans, vue dans les films 36 Quai des Orfèvres (2004), Confidences trop intimes (2004) ou encore Comme t'y es belle ! (2006), a eu trois enfants avec son mari. Ensemble, ils avaient déjà une fille de 11 ans, prénommée Manon, et un garçon de 8 ans dont le prénom, lui aussi, a été gardé secret.

Aurore Auteuil et son célèbre papa partagent quant à eux une belle complicité. Tout en menant sa carrière de comédien, Daniel Auteuil a su être un papa très présent pour sa fille aînée : "Il a toujours été là. Il s'est toujours extrêmement bien occupé de moi. C'était un papa-maman, avait-elle confié au magazine Gala, en 2019. Qui changeait les couches, etc. Il a toujours été présent pour chacune des étapes qui structurent un enfant." Cette même année, père et fille avaient eu le plaisir de se retrouver pour la première fois au théâtre, dans Le Malade imaginaire.

Pour rappel, Daniel Auteuil est également le papa de Nelly (27 ans), née de sa relation avec Emmanuelle Béart, et de Zachary (10 ans), dont la maman est son épouse Aude Ambroggi.