Daniela Lumbroso en couple avec Eric Ghebali : Qui est son puissant mari ?

Ensemble depuis plus de vingt ans, Daniela Lumbroso et Eric Ghebali ont deux filles prénommées Flora et Carla. Journaliste et créateur de l'association SOS Racisme, l'homme d'affaires est passionné par le monde des médias depuis de longues années (c'est d'ailleurs peut-être grâce à sa carrière professionnelle qu'il a rencontré son épouse ?). Fondateur des magazines Globe et Courrier International, il travaille depuis de nombreuses années dans l'entreprise Suez. Militant socialiste, il a rejoint le PS dans les années 1980. Suite à son intégration dans ce parti, il a rencontré de nombreuses personnalités politiques comme Julien Dray, Harlem Désir etBernard-Henri Levy.

Papa poule, il reçoit souvent des compliments lorsqu'il publie des photographies sur les réseaux sociaux. "Trop beauuuuuuuu", commentait d'ailleurs sa fille Flora il y a quelques années, "Mon père, ce héros !" ajoutait sa fille Carla. Un papa très présent pour ses filles qui ont toutes deux entamé des études axées (tout comme leur papa) dans les médias. Si Carla est actuellement étudiante à l'IEJ (Institut Européen de Journalisme), Flora a étudié à l'école The London School of Economics and Political Science et a même eu la chance de travailler à l'Élysée. Passionnée des médias, elle a également étudié la communication politique à l'École des hautes études en sciences de l'information et de la communication (CELSA).