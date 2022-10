Daniela Lumbroso : Sa fille Flora, 28 ans, est aussi une star de la télé

Les acteurs font souvent des enfants comédiens ou princes du théâtre, les chanteurs transmettent le virus de la musique à leurs têtes blondes, les sportifs entraînent les petits pour les voir un jour dépasser les records qu'ils ont eux-mêmes atteints au summum de leur carrière. Pour les animateurs télé, c'est un peu la même chose. Daniela Lumbroso le prouve. La star du petit écran est la maman de trois filles : Lola, comédienne, née d'une précédente relation, et Carla et Flora, filles qu'elle a eues avec son actuel compagnon Eric Ghebali. Ensemble puis plus de vingt ans, les tourtereaux observent avec admiration leur parcours. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'aînée de 28 ans, Flora, met des étoiles dans les yeux de sa mère.

Depuis le mois de septembre, la jeune femme blonde a intégré l'émission BFMTVVSD présentée par Jean-Baptiste Boursier, comme le rappellent Les Echos qui dressent son portrati. Son rôle ? Donner son avis (et plus globalement celui de sa génération) sur les principaux sujets d'actualité. Politique, environnement, conflits et crises... Flora Ghebali prend son rôle très à coeur et fait d'ailleurs le bonheur de ses nouveaux collègues que sont Roselyne Bachelot, Benjamin Duhamel et Olivier Babeau.