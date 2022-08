Daniela Lumbroso : sa fille Flora, parfait sosie de son papa, et jeune femme très engagée !

Daniela Lumbroso et Eric Ghebali sont en couple depuis plus de vingt ans. De cette histoire d'amour entre l'animatrice télé qui fête ses 61 ans, ce jeudi 18 août, et le puissant homme d'affaires sont nées deux filles, Flora et Carla. L'aînée, Flora Ghebali, ressemble énormément à son père et affiche un réel engagement. À 28 ans, elle a sorti l'ouvrage Ma génération va changer le monde, un appel aux entreprises à "se politiser", aux éditions de l'Aube. Elle est aux commandes du podcast Spotify Bla-Bla-Bla, une émission qui décrypte des questions de société avec un prisme générationnel. Comme grand nombre de gens de sa génération, la fille de Daniela Lumbroso espère bien changer le monde.

Parisienne, Flora Ghebali est "cash et sans détour", comme le rapportent nos confrères de 20 Minutes qui l'ont rencontrée pour la sortie de son livre. Elle est très proche des fondatrices de Fraîches, média engagé pour l'inclusivité, Elise Goldfarb et Julia Layani. Et dit que son caractère très affirmé lui vient de sa grand-mère Eliane Contini, une ancienne journaliste qui se dit "féministe" et était "à fond dans mai 68". Une femme forte à laquelle elle a dédié son livre. Sa grand-mère dit d'elle qu'elle est "à la recherche de sens" depuis son enfance. Depuis son adolescence, Flora Ghebali est bénévole pour des associations. Elle avait fait parler d'elle en 2018 en publiant une conversation avec un chauffeur, à bord d'un Uber, tenant des propos immondes et inquiétants.

En couple avec un célèbre chef

Son amie Elise Goldfarb, qui l'a fréquentée dès l'école, dit d'elle qu'elle est "rebelle" et très critique de ses professeurs, et de tout le système éducatif. Ce qu'on sait de sa vie privée, c'est qu'elle a été en couple avec le célèbre chef cuisinier autodidacte, Julien Sebbag, chef des restaurants Forest et Creatures à Paris. Depuis un moment, ils ne partagent plus de photo ensemble, laissant planer le doute quant à une possible séparation.