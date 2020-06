Daniela Lumbroso : Sa fille Carla est devenue une sublime jeune femme

Il n'est jamais trop tard pour célébrer l'amour. Le dimanche 7 juin 2020, à l'occasion de la fête des Mères, chacune a eu droit à de jolies attentions, un cadeau, un message, dans la vie comme sur les réseaux sociaux. Mais pudiquement, Daniela Lumbroso a attendu que quelques heures se passent. La surprise n'en fut que meilleure quand elle a finalement partagé un souvenir de cette journée si spéciale, passée en compagnie de sa ravissante fille Carla à Trouville-sur-Mer : une photographie adorable ou le duo se câline tendrement, dans un restaurant normand, entre le plat et le dessert.

Daniela Lumbroso est mère de trois enfants. Sa fille aînée, Lola, a 27 ans et elle est issue de sa relation avec l'avocat Jean-Louis Bessis. On entend davantage parler d'elle, puisqu'elle est cinéaste, actrice et réalisatrice, et avait notamment travaillé sur le film Swim Little Fish Swim en 2013 avec Ruben Amar, une fresque familiale dépeignant une relation à la mère très compliquée – mais pas inspirée de sa propre enfance, ouf. Quant à ces deux cadettes, Flora et Carla, l'animatrice de 58 ans les a eu avec son compagnon actuel, l'ancien secrétaire général de SOS Racisme et de l'UEJF Éric Ghebali.