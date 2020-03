Daniela Lumbroso radieuse avec son mari, Fauve Hautot pétillante au théâtre

C'est un sacré défi pour le comédien ! Depuis le 8 mars 2020, Thierry Lhermitte porte à bout de bras la dernière oeuvre de Steve Suissa intitulée Fleurs de soleil. Dans cette adaptation de l'ouvrage The Sunflowers – signé Simon Wiesenthal, vendu à plus de dix millions d'exemplaires dans trente pays –, l'acteur de 67 ans foule seul les planches du théâtre Antoine, dans le 10e arrondissement de notre capitale. Mais, avant d'atteindre l'excellence, il a bien fallu s'entraîner et, lors de la générale du 27 février dernier, nombre de célébrités étaient venues applaudir chaudement cette sobre réflexion sur le thème du pardon.

Thierry Lhermitte a retrouvé une ancienne copine de la troupe du Splendid ce soir-là puisque, dans les sièges bordeaux de la salle, Marie-Anne Chazel s'était glissée dans la foule des spectateurs. Egalement présents : Daniela Lumbroso et son mari Eric Ghebali – père de ses deux petites dernières, Flora et Carla –, Fauve Hautot – Danse avec les stars –, le présentateur Emmanuel Chain, Cristiana Reali, l'humoriste Bernard Campan, Dominique Bergin, Nicolas Canteloup, la troupe des Coquettes, Jean-Marc Dumontet, Daniel Russo, Michel Boujenah, Gwendal Marimoutou, Nicole Calfan, Dominique Bergin, Caroline Roux et son mari Laurent Solly, Francis Kalifat et sa femme Corinne. Steve Suissa, le metteur en scène de Fleurs de soleil, était évidemment là pour superviser le bon déroulement des choses.

Si vous souhaitez assister au spectacle, coup de projecteur sur le jeu d'acteur brillant de Thierry Lhermitte, il faudra en revanche vous organiser très vite. Les vingt-cinq représentations prévues jusqu'à présent devraient cesser le 12 avril prochain... au sein du théâtre Antoine, en tout cas. Mais pour le reste de la France, l'espoir est encore permis !