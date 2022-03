Vianney : La fille d'une célèbre animatrice a tourné dans son premier clip !

La présentatrice de télévision et animatrice radio Daniela Lumbroso était invitée sur la station Radio Sud ce jeudi 17 mars. Loin des caméras, l'ancienne animatrice de France 2 est désormais productrice à temps plein. Elle est à l'origine de La fête de la chanson française qui sera sur les écrans le 22 mars prochain avec André Manoukian et Laury Thilleman à la présentation. Elle a également révélé une anecdote qui la lie au chanteur et coach de The Voice, Vianney ...

En effet, la productrice de 60 ans s'est souvenue du premier passage de l'interprète de Je m'en vais dans son émission pour la fête de la musique en 2015. Un artiste inconnu à l'époque mais à qui elle était liée par sa fille Lola Bessis, célèbre comédienne et réalisatrice, comme elle l'a expliqué : "Ce qui était assez amusant, c'est que j'avais reçu son titre. C'était Pas là à l'époque, premier titre de Vianney et je vois le clip tout de suite. Et c'était ma fille dans le clip. Ma fille est comédienne et je ne savais pas qu'elle avait fait ça. Vianney était totalement inconnu. Elle ne m'en a même pas parlé, parce qu'elle avait fait un clip d'un chanteur inconnu. Et puis tout à coup, je vois ma fille." Très fière de son enfant, L'ancienne vedette de Chabada a confié avoir un peu profité de son statut pour mettre en avant le fameux clip. "Je m'en suis donné à coeur joie à la Fête de la musique. Il faut bien qu'on ait quelques petits privilèges ! J'avais mis le clip en gros sur l'écran" a-t-elle reconnu avec humour.

Finalement interrogée sur ses envies de revenir sur les plateaux de télévisions en tant qu'animatrice, Daniela Lumbroso a expliqué être intéressée par le projet à certaines conditions. "Je suis très partante... Mais pas forcément pour ce genre d'émissions-là. Les primes de variétés, j'en ai fait pas mal et ce n'est pas ce que j'ai envie de refaire aujourd'hui. En revanche, refaire de l'antenne, y compris dans le divertissement, ce serait avec joie sur un projet plus intimiste."