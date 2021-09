Daniela Martins enceinte de son troisième enfant : elle dévoile son baby bump

Une grosse frayeur

Apeurée par le fait qu'elle ne sentait plus son bébé bouger, elle a d'abord songé à un lien avec le vaccin contre la Covid-19. Mais après une échographie et quelques examens supplémentaires, Daniela Martins a confié que son bébé allait bien. Et en ce qui concerne le débat entre les pro et les anti-vaccins, la Portugaise de 34 ans a précisé ne prendre aucun parti. "C'est juste mon histoire à moi, mon cas n'est pas le vôtre, il ne faut pas prendre mon cas pour une généralité", a-t-elle nuancé avant d'ajouter, au sujet de son annonce surprise : "Soit je vous racontait tout, soit je vous racontait rien."

Cette frayeur s'ajoute à la liste de nombreuses autres. Rappelez-vous en juillet dernier, durant ses vacances au Portugal, la mère de famille avait frôlé la mort. Alors qu'elle traversait un passage piéton, Daniela Martins avait manqué de se faire percuter par une voiture de police. Un accident fort heureusement évité mais qui l'avait beaucoup marquée. Malgré les aléas de la vie, Daniela Martins reste très excitée à l'idée d'avoir son troisième enfant. "Ça va être une sacrée aventure", a-t-elle conclu, mentionnant révéler la fin de son terme plus tard.