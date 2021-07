Daniela Martins a frôlé la mort avec ses enfants : "On serait décédés sur le champ"

Les vacances de Daniela Martins ont bien failli virer au drame. Actuellement, l'ancienne candidate de Secret Story (saison 3, en 2009) est au Portugal avec son mari Julien et leurs enfants Eléa (4 ans) et Valentin (2 ans). Et tous ont échappé à la mort comme la jeune femme de 34 ans l'a confié en story Instagram, le 27 juillet 2021.

Après une année riche en émotions comme tout le monde à cause de la Covid-19, Daniela Martins est partie se ressourcer avec les siens dans son pays d'origine. Et tout se passait bien, jusqu'à mardi dernier. Alors que la jolie famille traversait un passage piéton, car le bonhomme était vert, elle a manqué de se faire percuter par une voiture de police. "J'étais devant avec Valentin et Julien était derrière avec Eléa. Et une voiture de police a dépassé les voitures arrêtées. Elle roulait à toute allure. Rien que de vous en parler, j'ai les larmes aux yeux. Elle a roulé devant nous et quand ils ont vu qu'ils avaient failli nous tuer, ils ont mis l'alarme. Avant, ils roulaient sans. S'ils l'avaient mise, on l'aurait entendue. (...) Ils ne se sont même pas arrêtés pour s'excuser. Julien et moi on tremblait", a tout d'abord confié l'influenceuse.

Daniela Martins a ensuite précisé qu'elle ne racontait pas cette histoire à ses abonnés pour les effrayer. Elle souhaitait simplement leur dire de faire attention à leurs enfants car tout peut basculer sans qu'on ne s'y attende. "On s'est dit 'heureusement qu'Eléa n'a pas couru comme elle le fait parfois. J'ai les larmes aux yeux. Je me dis que ce soir on aurait pu ne pas être là. Ca tient à rien. Et vu comment ils roulaient vite, on serait morts sur le champ. C'était un truc de fou, mais ce n'était pas notre heure. Tu es en vacances tranquille et tout peux s'arrêter à tout moment", a-t-elle conclu.

Malgré tout, Daniela Martins et ses proches ont tenté de profiter de la fin de leurs vacances. C'est ce vendredi 30 juillet qu'ils feront leur grand retour en France, dans la soirée.