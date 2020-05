Daniela Martins mariée depuis 5 ans : elle dévoile enfin le visage de son époux

Très active sur les réseaux sociaux, Daniela Martins ne cache rien de son quotidien à ses followers. Du moins, presque rien. En effet, mariée et maman de deux enfants, l'ancienne candidate de Secret Story a toujours souhaité préserver le visage de ceux qui la comblent de bonheur. Même les internautes s'étaient fait à cette idée et acceptaient sans broncher sa décision. Néanmoins, la belle brune a décidé de revoir sa prise de position. D'abord avec ses enfants, une petite fille de 3 ans et un petit garçon de 1 an, qu'elle a exposé récemment pour la première fois à l'occasion du lancement de sa collection de bananes. En revanche, il n'est toujours pas question pour elle de révéler leurs prénoms et elle continue de les appeler simplement par leur première lettre : V. pour la fillette et E. pour son frère.

Samedi 30 mai 2020, celle qui avait intégré la Maison des Secrets comme l'ex de Cristiano Ronaldo a fait une nouvelle entorse à son règlement et a entrepris de dévoiler le visage de celui qui partage sa vie à l'occasion d'un anniversaire tout particulier, celui de leur mariage. "5 ans de mariage !! Il y a pile cinq ans nous nous sommes dit 'oui' pour la vie et j'étais loin d'imaginer la jolie famille que nous allions construire ensemble. Je vous souhaite à tous de trouver votre âme soeur", inscrit-elle en légende d'une photo de ce grand jour. Daniela Martins y apparaît vêtue de sa robe blanche de mariée aux côtés de son homme dans une tenue à la Peaky Blinders, dont l'identité reste là aussi un mystère.

En commentant sa publication, son époux a tout de même indiqué son compte Instagram sur lequel une seule photo est postée, tirée de leur mariage. "Aujourd'hui 10 ans que nous nous sommes rencontrés, 5 ans que nous nous sommes mariés. Plus que jamais heureux à tes côtés. Tu m'a offert le plus beau des cadeaux, une magnifique famille", adresse-t-il tendrement à sa moitié.