Daniela Martins (Secret Story) : Déjà -10 kilos depuis son accouchement, ses tristes confidences

Vendredi 4 février 2022, Daniela Martins a annoncé sur les réseaux sociaux la naissance de son troisième enfant. L'ancienne candidate de télé-réalité révélée dans Secret Story (saison 3, en 2009) déjà maman d'Eléa (née en 2016) et Valentin (né en 2019) accueille avec son mari Julien le petit Martin. Une semaine après la grande annonce, la jolie brune donne des nouvelles sur Instagram.

En story, Daniela Martins partage quelques images de sa silhouette post-partum. "Ça fait une semaine. Je vous montre mon ventre. Ne prenez pas exemple sur moi. Chaque corps est différent et puis moi en ce moment je ne mange pas beaucoup. Je me force pour Martin, je mange le strict minimum pour lui mais en vrai je n'ai pas faim du tout. J'ai perdu 10 kilos", confie la jeune maman. Son ventre reste encore un peu arrondi à sept jours de l'arrivée de son petit Martin, mais Daniela Martins affiche une taille presque retrouvée !

Si elle ne s'alimente que très peu, c'est aussi parce qu'elle est très préoccupée. Ces derniers jours ne sont pas faciles pour l'ex-compagne d'un footballeur célèbre. En effet, son fils Valentin est malade et a enchaîné les allers-retours à l'hôpital. "Val était à 37,9 avant de se coucher. Il avait même mangé un peu à table avec nous. On était trop contents. Là il est presque à 40 de nouveau. Doliprane encore", écrit-elle jeudi 10 février 2022, toujours en story sur le réseau social de partage d'images. Et puis, une autre mauvaise nouvelle s'ajoute. "Je viens d'apprendre que mon papy est à nouveau hospitalisé, déclare Daniela Martins. Je suis très bien entourée, ce qui me permet de tenir le coup. Je me répète la phrase en boucle, 'ça va passer, ça va passer'. Martin est adorable. Il sent je pense."

Au lendemain de cette annonce, la jeune femme donne des nouvelles rassurantes. Son petit Valentin, négatif à la Covid-19 et à qui on soupçonne une infection aux poumons, va mieux. La fièvre semble s'éloigner, il a retrouvé un semblant d'appétit mais reste toutefois malade. Daniela Martins note qu'il n'a "pas le regard vif", "pas la même démarche" et qu'il semble un peu étourdi. Enfin, concernant son grand-père, Daniela Martins indique qu'il s'agit là de "la suite logique des choses". "Il a le coeur qui est fatigué. J'ai l'intention d'aller le voir fin mars avec Martin et Eléa. J'espère qu'il tiendra d'ici là. C'est tout ce que je peux vous dire", confie-t-elle. Nul doute qu'elle donnera prochainement des nouvelles, plus gaies peut-être...