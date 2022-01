Daniela Martins (Secret Story) séparée d'un footballeur de l'OM : elle révèle pourquoi elle l'a quitté

Aujourd'hui, Daniela Martins est une femme comblée. L'ancienne candidate de télé-réalité est mariée à son amoureux Julien, est l'heureuse maman d'Éléa (5 ans) et Valentin (2 ans) et est enceinte de son troisième bébé. Que de chemin parcouru depuis ses débuts sur petit écran. C'est en 2009, au cours de la troisième saison de Secret Story, que les téléspectateurs ont découvert cette sulfureuse brune venue du Portugal. Elle avait pour mission de cacher sa relation passée avec Cristiano Ronaldo. Et, quelques temps plus tard, Daniela Martins a vécu une belle histoire d'amour avec un autre footballeur...

Un an après avoir étalé au grand jour son idylle avec Jonathan dans la Maison des secrets, la jeune femme s'est mise en couple avec une star du ballon rond. En effet, Daniela Martins a roucoulé dans les bras de Souleymane Diawara, à l'époque défenseur central à l'Olympique de Marseille. Le duo s'était ainsi affiché complice et plus proche que jamais... avant une rupture.

En décembre 2010, Daniela Martins annonçait ainsi sa séparation avec Souleymane Diawara. Dans les colonnes du magazine Closer, la belle expliquait alors les raisons de ce choix. "La distance, les filles, le fait de ne pas appeler régulièrement, avait-elle ainsi cité. Il habite Marseille, j'habite au Luxembourg. On n'arrivait jamais à se voir. Il avait toujours match ou entraînement, donc impossible de se faire un week-end. Moi, j'ai besoin d'un homme présent pour moi. Si ce n'est pas le cas, je préfère être seule que mal accompagnée !"

Ces "filles" que Daniela Martins évoquent rappellent les rumeurs d'infidélité... Souleymane Diawara aurait ainsi fricoté avec d'autres alors qu'il était en couple avec la brunette. "Une fille m'a contactée sur Facebook pour être sûre que j'étais bien séparée de Souleymane avant de s'engager sérieusement avec lui. J'avais les yeux ronds parce qu'on était encore ensemble ! On s'est engueulé, il a nié", avait-elle raconté. La rupture était inévitable, mais l'ex-couple était resté en bons termes, échangeant messages et appels de manière régulière. 11 ans plus tard, chacun a fait sa vie...