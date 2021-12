Daniela Martins (Secret Story) enceinte : mauvaise nouvelle juste avant son accouchement

Il y a quelques mois, en octobre, Daniela Martins a créé la surprise en annonçant attendre son troisième enfant ! Avec son mari Julien, l'ancienne candidate de Secret Story (saison 3 en 2009) s'apprête à accueillir un deuxième petit garçon, deux ans après le petit Valentin (né en 2019) et cinq ans après l'arrivée de son aînée Eléa (née en 2016). À l'approche du terme, Daniela Martins commence naturellement à s'agiter et à tout préparer pour que son bébé débarque dans les meilleures conditions. Mais une mauvaise nouvelle est venue quelque peu gâcher sa bonne humeur.

En story Instagram, le 26 décembre,Daniela Martins a confié appréhender son accouchement, lequel devrait se dérouler en l'absence de son époux en raison de la crise sanitaire. "Je viens de recevoir un message de la maternité pour me dire que les accompagnants n'étaient pas autorisés. Je ne vous cache pas que ça commence à me faire flipper. Ça me ferait chier d'accoucher seule... Mais je risque d'accoucher en plein pic apparemment. C'est l'une des raisons pour laquelle je ne voulais pas être enceinte pendant le Covid. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps...", a-t-elle déploré à quelques semaines (voire de jours) de donner naissance.

Un premier accouchement traumatisant

La jolie brune peut toutefois encore espérer que ce règlement ne s'impose pas à elle et que sa moitié Julien puisse être présent grâce à certains témoignages de femmes venues la rassurer. Un internaute lui a toutefois proposé une alternative afin qu'elle soit sûre d'être bien entourée : celle d'accoucher à domicile. Mais la réponse de Daniela Martins est sans appel : "Jamais."

Et pour cause, elle ne sait que trop bien l'importance d'avoir un soutien médical durant un accouchement, elle qui a failli perdre son premier enfant. "Il serait mort si je n'avais pas été à l'hôpital, s'il n'avait pas été entubé immédiatement, s'il n'y avait pas eu l'équipe médicale hyper réactive. Quand on vit une chose pareil, on ne peut pas accoucher à la maison. Enfin pas moi. Je suis trop traumatisée encore pour prendre le moindre risque", a-t-elle expliqué.

Il est vrai que Daniela Martins a vécu l'horreur au moment d'accueillir sa fille Eléa. En 2020, elle racontait : "Les 6 heures les plus longues de ma vie. J'avais des contractions toutes les 1min30 avec un col qui ne s'ouvrait pas et un bébé qui souffrait et dont le coeur s'emballait. Elle (la sage-femme, ndlr) refusait catégoriquement de me mettre une péridurale. Me laissant agoniser dans mes larmes, mes selles (je me suis fait dessus tellement mon corps vrillait)". Eléa est née avec une détresse respiratoire, frôlant le pire. "Eléa m'a été arrachée des bras, branchée à des machines pour qu'elle respire, qu'elle reste en vie", se souvenait-elle. Une première expérience terrible qui l'avait même fait hésiter à l'époque à avoir un deuxième enfant. Mais, fort heureusement pour son fils Valentin, tout s'était très bien passé.