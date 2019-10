Daniela Prepeliuc enceinte et sexy en maillot : elle affiche son baby bump

En vacances depuis quelques jours dans les îles Canaries (archipel espagnol), la jolie miss météo de 35 ans affiche fièrement son baby bump sur son compte Instagram. Mercredi 9 octobre 2019, elle publie une photo d'elle tenant tendrement son ventre, les jambes immergées dans une piscine.

Vêtue d'un joli maillot de bain orange à lacets, la présentatrice belge fait sensation dans les commentaires : "Mes félicitations Daniela ! Magnifique photo !" ; "Ça te va trop bien la grossesse Dana. Tu es resplendissante !".

Elle ne manque également pas de partager les ressentis de sa grossesse avec ses abonnés : "Six mois ! Je crois que ce sont clairement les moments les plus incroyables de notre vie. Sentir que l'on crée la vie. Sentir notre bébé nous répondre au creux de nous. Installer déjà de la communication et le sentir grandir. Ce voyage nous permet de créer nos premiers souvenirs à trois".