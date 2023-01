Danielle Moreau dévoile son salaire : cette grosse somme dont elle a besoin pour s'occuper de sa mère très âgée

Journaliste, réalisatrice et chroniqueuse, Danielle Moreau a plus d'une corde à son arc. Mais quand elle ne fait pas le show dans l'émission Touche pas à mon poste, son quotidien est beaucoup moins drôle. En charge de sa maman très âgée, l'acolyte de Gilles Verdez a de gros besoins financiers. Heureusement, sa carrière actuelle lui permet de vivre assez confortablement tout en subvenant aux besoins de sa mère.

Lors d'un entretien accordé à Jordan De Luxe et diffusé le 5 janvier 2023, la chroniqueuse de Cyril Hanouna n'a pas hésité à en dire plus sur ses revenus. Même si elle vit dans un petit appartement qui ne dispose ni de four ni de machine à laver, Danielle Moreau doit beaucoup dépenser pour s'occuper de celle qui lui a donné la vie. Heureusement, ses finances sont assez conséquentes pour tenir la cadence de son niveau de vie. "Mon salaire de TPMP plus celui d'Europe 1 en ce moment, c'est quelque chose qui est très confortable", a-t-elle assuré avant de révéler gagner environ 5000 euros nets par mois.

Je ne dépense pas mon argent en colifichet

Il faut dire que celle qui est très complexée par ses rondeurs a catégoriquement refusé de mettre sa maman dans un EHPAD. Aussi, elle paye de nombreuses aides à domicile qui se chargent de sa mère pendant ses absences prolongées. "5000 euros c'est le prix que je donne aussi pour les aides à domicile pour ma maman. Quand on dit 'à partir de combien on est riche', en fait ça dépend des besoins. Et moi, je ne dépense pas mon argent en colifichet", a-t-elle assuré.

Si cette somme peut paraître énorme pour beaucoup, Danielle Moreau assure que c'est un minimum pour elle qui "travaille beaucoup". "Je suis beaucoup en dehors de chez moi. Quand je sors de la maison, vous pouvez vous imaginer, c'est comme si vous montez dans un taxi et que toute la journée, le compteur tourne. J'ai presque 25 euros par heure qui défilent puisqu'on ne peut pas la laisser toute seule. Donc je suis dans un espèce de cercle vicieux qui, évidemment, doit arriver aussi à d'autres gens", a-t-elle ajouté. Pour autant, la chroniqueuse ne regrette pas du tout sa décision. "Je suis ravie de mon choix. D'abord un EHPAD me coûterait très cher aussi et ça n'a rien à voir ! Elle est tellement heureuse, elle se lève avec la pêche le matin, c'est génial !", a-t-elle conclu ravie.