Danse avec les stars 2021 : Moussa de Koh-Lanta au casting, un ex-gagnant l'a guidé

"Sur un cha-cha, Moussa et sa partenaire...". C'est désormais officiel, l'ancien candidat de Koh-Lanta (2003, 2012 et 2020) fera prochainement son grand retour sur TF1. Mais ce n'est pas une émission d'aventure qui l'attend cette fois ! Il s'est en effet lancé un nouveau défi en acceptant de participer à la prochaine saison de Danse avec les stars.

TF1 a officialisé la participation de Moussa sur Instagram, ce jeudi 12 août 2021. Pour l'heure, on ne connaît pas encore la danseuse professionnelle qui sera à ses côtés durant l'aventure. Mais le candidat a accepté de se confier pour la première fois sur ce challenge auprès de nos confrères de Télé 7 Jours. C'est l'occasion de découvrir que la danse est loin d'être innée chez lui. "Je pars de zéro (rires). Encore plus face à des professionnels, sur des danses de salon. C'est facile de regarder l'émission à la télé, mais être sur le parquet, ça va être une vraie découverte. Et ça ne me fait pas peur", a-t-il déclaré.

Moussa semble donc plutôt confiant et espère être un exemple pour les jeunes de banlieue. Il souhaite leur prouver qu'en travaillant, tout est possible. "Il ne faut jamais abandonner, peu importe l'adversité en face", a-t-il ajouté. Grâce à Danse avec les stars, l'aventurier pourra montrer une nouvelle facette de sa personnalité en faisant découvrir son histoire personnelle aux téléspectateurs.

Mais Moussa le sait, ce nouveau challenge sera loin d'être facile, notamment parce qu'il nécessite de nombreuses heures d'entraînement. Laurent Maistret, qui a remporté la saison 7 avec Denitsa Ikonomova en 2016, l'a d'ailleurs prévenu que ce ne serait pas un long fleuve tranquille. "Ce dernier m'a dit que ça allait être dur, que j'allais devoir m'accrocher et être rigoureux dans l'entrainement. Je vais me servir de ses conseils bienveillants", a-t-il déclaré.

Il rejoint ainsi le casting pour l'heure officiellement composé de la star de Clem Lucie Lucas et des chanteurs Tayc et Wejdene. Changement du côté du jury, il sera cette année composé de Denitsa Ikonomova, Chris Marques, François Alu et Jean-Paul Gaultier. Enfin, une petite nouvelle fait son entrée parmi les danseurs professionnels. Et elle connaît déjà toute l'équipe puisqu'il s'agit de Coralie, l'épouse de Christophe Licata.