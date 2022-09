Danse avec les stars : Cet ancien candidat de la Star Academy qui participe à l'émission

Le coup d'envoi de la saison 12 de Danse avec les stars a été donné le 9 septembre 2022, sur TF1. Les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir les six premiers duos du célèbre concours de danse. A l'occasion du premier prime, Anggun et Adrien Caby, Amandine Petit et Anthony Colette, David Douillet et Katrina Patchett, Thomas da Costa et Elsa Bois, Billy Crawford et Fauve Hautot et Eva et Jordan Mouillerac se sont affrontés. Au terme de la soirée, c'est l'époux de Vanessa Douillet qui a été éliminé. Si ce sont les personnalités, les danseurs, les membres du jury (Bilal Hassani, Marie-Agnès Gillot, François Alu et Chris Marques cette année) et le présentateur Camille Combal qui sont mis en avant, cette émission ne serait rien sans toute l'équipe qui oeuvre en coulisses. Et parmi les hommes de l'ombre se trouve... un ancien candidat de la Star Academy.

Il s'agit de Pierre Suppa, participant de la saison 7 de l'émission présentée par Nikos Aliagas. Bien qu'il n'ait pas remporté cette saison (c'est Quentin Mosimann qui a été sacré vainqueur à l'issue de l'aventure), le charmant brun qui avait 26 ans à l'époque s'est fait remarquer puisqu'il était en compétition durant près de trois mois. Cela lui a permis de participer à la tournée de son édition. Par la suite, il a notamment sorti le titre PS je TM.

Puis c'est dans l'ombre que ce passionné de musique a oeuvré "dans le monde du divertissement et plus particulièrement dans le secteur de l'audiovisuel" comme il le précise sur sa page LinkedIn. Durant un an, il a travaillé en tant que chargé de casting pour Endemol (2009). Il a également exercé ce métier, en plus d'être coach, pour The Walt Disney Company avant de revenir dans le secteur de l'audiovisuel. Pierre Suppa a été chargé de casting pour M6 et TF1 en 2010 puis a travaillé pour la société de production Freemantle. Il est ensuite retourné chez Endemol l'année suivante et ce, jusqu'en 2012. Il a notamment été directeur de casting et s'est occupé de la coordination artistique... de la Star Academy NRJ 12. Une sorte de retour aux sources.

Après d'autres expériences, il a rejoint le groupe TF1 en 2017 en tant que programmateur musical de Danse avec les stars et Good Singers. Depuis 2020, il est aussi directeur de casting de cette dernière émission.