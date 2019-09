Danse avec les stars : Denitsa Ikonomova avantagée ? "Peut-être que oui"

Un jour, on rebaptisera l'émission "Danse avec Denitsa Ikonomova". En un sens, c'est un peu elle la star de l'émission de TF1 Danse avec les stars, car c'est la danseuse professionnelle qui a remporté le plus de saisons. À l'issue de la saison 5 (2014), elle a propulsé l'acteur Rayane Bensetti en finale et lui a permis de remporter l'aventure face à Nathalie Péchalat et Brian Joubert. Durant la saison 6 (2015), elle a permis au chanteur Loïc Nottet de se révéler au public grâce à leurs chorégraphies impressionnantes. Tout le monde se souvient encore de celle sur Chandelier, de Sia. Le public était donc au rendez-vous pour les faire gagner. Laurent Maistret (2016) peut aussi se vanter d'avoir remporté l'aventure avec la belle Denitsa, face à Camille Lou et Artus. Enfin, l'acteur de Demain nous appartient Clément Rémiens et elles ont gagné la saison 9 l'an dernier, face à Iris Mittenaere et Terence Telle. Invitée sur les ondes de Sud Radio, la belle brune de 32 ans n'a pas échappé à une question sur les rumeurs de favoritisme. Certains jugent en effet qu'on lui attribue les meilleurs partenaires.

Denitsa Ikonomova a alors admis auprès de nos confrères que, parfois, elle avait en effet pu être avantagée : "Peut-être que oui, j'ai quand même des candidats qui commencent avec du talent et peut-être un peu plus de facilités, mais pour amener quelqu'un à la finale, ça demande beaucoup plus que ça." Elle a ensuite confié que la saison 10, qui débutera le 21 septembre 2019 sur TF1, devrait être des plus "surprenantes" : "Je pense que cette année, ça va être assez différent parce que, déjà, je trouve que le niveau est assez homogène. Dans le sens où il n'y a personne qui sait danser, cette fois-ci, et ils commencent à peu près au même niveau. À part certains qui ont beaucoup plus de difficultés, mais je trouve que c'est très bien, et cette fois-ci, on peut être surpris. Je pense que ça va être une saison surprenante."

Pour rappel, Denitsa Ikonomova partage l'aventure avec l'acteur des Bracelets rouges Azize Diabaté cette année. Et à en croire les premières vidéos dévoilées sur MYTF1, le jeune homme de 19 ans se débrouille plutôt bien. Le duo interprétera un jive pour la grande première. Espérons qu'il a de l'énergie à revendre !