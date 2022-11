Danse avec les stars : François Alu injuste avec Billy Crawford ? Les internautes choqués

Toutes les bonnes choses ont une fin et Danse avec les stars ne fait pas exception. C'est ce vendredi 11 novembre 2022 que se termine la saison 12. Pour la dernière fois, Billy Crawford et Fauve Hautot, Carla Lazzari et Pierre Mauduy ainsi que Stéphane Legar et Calisson Goasdoué ont foulé le parquet du studio 2017 une dernière fois. Les internautes étaient une fois de plus au rendez-vous et une séquence n'a pas manqué de les faire réagir.

Il était l'heure pour les trois candidats encore en compétition de mettre un point final à leur aventure quoi qu'il arrive. Chacun s'est battu au fil des semaines pour en arriver là et ainsi succéder à Tayc et Fauve Hautot. Rappelons qu'au départ, ils étaient pas moins de 12 à se disputer le fameux trophée. Mais David Douillet, Amandine Petit, Anggun, Léa Elui, Théo Fernandez, Clémence Castel, Eva, Florent Peyre et Thomas Da Costa n'auront pas le plaisir de ramener la coupe à la maison puisqu'ils ont été éliminés de la compétition.

Billy Crawford "pas à 100%" ?

Une compétition qui s'est une fois de plus intensifiée cette semaine puisque Billy Crawford, Stéphane Legar et Carla Lazzari devaient préparer trois danses, parmi lesquelles leur prestation la plus marquante de la saison. Et au cours de la diffusion, un moment a beaucoup fait réagir les internautes qui s'en sont donnés à coeur joie sur Twitter. Il s'agit des propos de François Alu après la prestation de Billy Crawford avec Fauve Hautot.

Le juré a expliqué au danseur philippin que malgré son implication, son énergie "n'était pas à 100%", une remarque qui lui a valu les sifflets du public. "Je t'ai vu faire des choses avec de l'énergie à 200%, là on était à 98, parfois...", a-t-il ajouté, lui donnant tout de même la note de 9 pour sa performance, ce qui reste un point de moins que la note donnée par ses collègues au danseur. Les internautes se sont alors emparés de leurs comptes Twitter pour s'insurger face à l'avis du danseur étoile.