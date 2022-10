Danse avec les stars : Pascal Bataille et Laurent Fontaine, futurs candidats ? Ils en disent plus...

Ce samedi 8 octobre était diffusé un nouveau numéro de TPMP People présenté par Matthieu Delormeau sur C8. Ce dernier a d'ailleurs lancé un petit QCM aux chroniqueurs qui devaient répondre à la question suivante : "Qui a dit selon vous 'On nous a proposé 160 000 euros pour participer à DALS ?" Ils avaient le choix entre Jean-Marie Bigard et sa femme Lola Marois, Jackie et Michel Sardou, Sandrine Quétier et Vincent Cerutti et Pascal Bataille et Laurent Fontaine. C'est finalement ce dernier duo qui a été dévoilé.

Le 28 septembre dernier, Laurent Fontaine et son acolyte Pascal Bataille étaient les invités de Jordan De Luxe pour son émission Chez Jordan. L'intervieweur avait questionné le duo sur son éventuelle participation dans Danse avec les stars. "On nous l'a proposé il y a trois ans, juste à la sortie de notre fâcherie. Ils voulaient qu'on danse ensemble. Ils nous donnaient à l'époque 80 000 euros chacun et honnêtement, ce n'était pas possible. On a refusé juste à cause de l'argent", a dévoilé le chroniqueur de TPMP People.

On irait pour se marrer

Sur le plateau de l'émission ce samedi, Laurent Fontaine a reconnu avoir répondu "que des conneries" à Jordan De Luxe qu'il soupçonne de poser "toujours les mêmes questions". "Il n'était pas étonné à l'idée de danser ensemble Pascal et moi. Le petit gros et le grand", a-t-il dit avec ironie.

Finalement, à la question de savoir à quelle somme d'argent il accepterait de faire Danse avec les stars avec Pascal Bataille, Laurent Fontaine n'a finalement pas dit non : "Je n'en sais rien. En vrai je ne sais pas. Il est arrivé une idée saugrenue à des producteurs de nous faire danser Pascal et moi. Je pense que, ouais, on irait pour se marrer." Voilà qui est dit !