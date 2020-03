Danse avec les stars : Retrouvailles de Fauve Hautot, Denitsa et toute la bande

Grâce à Danse avec les stars, Fauve Hautot et ses amis ont dansé devant des millions de téléspectateurs ! La belle rousse a soutenu plusieurs d'entre eux le week-end dernier, en assistant au spectacle de leur troupe, D'pendanse. Denitsa Ikonomova, Katrina Patchett et Maxime Dereymez ont trinqué à la réussite de leur show avec Rayane Bensetti et Camille Combal.

Un air de Danse avec les stars flottait au Dôme de Paris – Palais des Sports, dans le 15e arrondissement. Samedi 7 mars 2020, la troupe D'pendanse menée par Maxime Dereymez s'est produite dans une salle comble. Le danseur de 37 ans et ses sept acolytes Denitsa Ikonomova, Katrina Patchett, Emmanuelle Berne, Jade Geropp, Christian Millette, Guillaume Foucault et Yann-Alrick Montreuil ont fait rêver leur public, venu découvrir le spectacle Entre Nous lors de l'unique date parisienne de leur tournée.