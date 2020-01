Danse avec les stars : Ces danseurs qui ne font plus partie de l'émission

Marie Denigot

Marie Denigot n'a pas été reconduite pour la saison 10 de Danse avec les stars et le moins que l'on puisse dire, c'est que la pilule est passée avec difficulté. Elle a annoncé dans un long post sur Instagram que la production ne l'avait pas contactée. Elle s'est toutefois réjouie du temps libre que cela lui laisserait pour se remettre à la compétition, chose qu'elle ne faisait plus depuis quatre ans. Mais sous le post Instagram, un débat brûlant s'instaure entre deux internautes au sujet d'Inès Van Damme, la remplaçante de Marie Denigot. Alors en pleine discussion sur la légitimité de cette dernière, Marie a livré une remarque amère sur le choix de TF1. "Je ne veux même pas commencer un débat à ce sujet, je ne suis pas d'accord avec ce que tu proposes. On ne demande pas à un guitariste d'enseigner la batterie, même si les deux sont de très bons musiciens. Chacun sa spécialité et les différentes formations que cela demande."

Hajiba Fahmy

Hajiba Fahmy a marqué les esprits. En 2013, la jeune femme obtient la consécration en devenant la danseuse de l'une des plus grandes chanteuses internationales : Même si elle n'a fait qu'une saison, la bellea marqué les esprits. En 2013, la jeune femme obtient la consécration en devenant la danseuse de l'une des plus grandes chanteuses internationales : Beyoncé . À l'époque, Hajiba participe à une audition mystère, ignorant totalement pour qui elle allait danser. Elle est retenue et participe à The Mrs. Carter World Tour. L'année suivante, elle danse une nouvelle fois pour Queen B lors de son On the Run Tour. C'est en 2017, après cette expérience, que la danseuse rejoint l'équipe de la 8e saison de Danse avec les stars où elle devient la partenaire du Camille Lacourt . Ses sulfureuses prestations et son baiser volé au nageur suffisent à lancer le buzz autour d'elle. Après l'émission, les deux avaient entretenu une vraie relation avant que la danseuse disparaisse des radars. Depuis, elle est devenue maman comme elle l'a annoncé sur Instagram le 23 septembre 2019, en légende d'une photo la montrant en train de poser avec une poussette.

Grégoire Lyonnet

Pour Grégoire Lyonnet, tout a commencé en 2011, à l'époque où le jeune danseur était encore inconnu. Au fil des éditions, il est devenu une figure incontournable de DALS, remportant même la quatrième saison au côté de sa désormais épouse Alizée. Il s'éloigne de l'émission quelques années pour revenir en 2016. Un retour d'un an seulement. Définitivement parti en 2017, il s'installe avec Alizée à Ajaccio et, ensemble ils fondent une école de danse, mais aussi une famille. Alors qu'ils ont tout juste fêté leurs trois ans de mariage, les tourtereaux viennent d'accueillir leur premier enfant, Maggy. Annily, la première fille de la chanteuse, est née en 2005 de sa précédente union avec Jérémy Chatelain.

Yann-Alrick Mortreuil

Voilà trois saisons qu'il a quitté le parquet de DALS, pourtant, il reste encore présent dans l'esprit du public. Yann-Alrick Mortreuil a fait danser Tal, Karine Ferri et EnjoyPhoenix, mais il a préféré quitter l'émission à la fin de la saison 7. Pourtant, il est loin d'avoir arrêté la danse ! Quand il n'est pas à l'étranger dans d'autres concours de danse, comme Mira quien baila, la version mexicaine de DALS, Yann-Alrick Mortreuil voyage. Comme beaucoup d'autres, il fait partie de la troupe D'Pendanse et est en tournée dans toute la France. En 2018, il terminait finaliste du show sud-américain avec sa partenaire Sara Corrales, une actrice colombienne. Il y a deux ans, il s'exprimait également publiquement sur son handicap. En effet, le danseur est sourd à 80% et a beaucoup parlé du harcèlement scolaire qu'il a subi.

Grégory Guichard

Fini la danse et fini les cours pour Grégory Guichard. Le partenaire de Valérie Bègue dans la saison 2 de l'émission a été condamné le jeudi 9 mars 2017 à trois ans de prison, dont deux avec sursis, pour des atteintes sexuelles sur d'anciennes élèves mineures. Le tribunal de Cahors a également interdit au professeur de danse d'exercer son métier auprès de mineurs et exige une inscription au fichier des délinquants sexuels, une obligation de soins et le paiement de dommages et intérêts. Cinq jeunes filles, dont une mineure, ont porté plainte, évoquant "des conversations par SMS 'inappropriées' avec leur professeur qui ont ensuite débouché sur des atteintes sexuelles graves par personne ayant autorité".

Silvia Notargiacomo

Alors qu'elle avait été méchamment virée de l'émission après la saison 7, Silvia Notargiacomo file le parfait amour avec son chéri depuis quatre ans. Celle qui a estimé ne pas avoir été traitée comme les autres est toujours très amoureuse de Denny Imbroisi, qui a participé à la saison 3 de Top Chef. Elle met toujours ses compétences sportives au service des autres puisqu'elle vient tout juste de participer à un raid féminin en Laponie pour l'association Premiers de cordée, une association reconnue d'intérêt général qui intervient sur les volets sport et sensibilisation au handicap.