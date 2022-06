Danse avec les stars : Un danseur victime d'un accident domestique, il révèle son visage égratigné

Décidément, quelle maladresse affolante ! Le samedi 25 juin 2022, le danseur Christian Millette, qui a dernièrement enchanté les foules au bras de notre Miss France 2019 Vaimalama Chavès sur TF1, a révélé qu'il avait été victime d'un petit accident domestique via les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, le beau Québecois a effectivement révélé une photographie de son front blessé après sa mésaventure. Mais que s'est-il passé ?

Du coup, encore le front blessé !

"Hier, en sortant ma lessive, j'ai levé ma fenêtre avec mon dos sans faire exprès et elle m'est tombée dessus. Heureusement plus de peur que de mal, explique-t-il. Du coup, encore le front blessé." Encore ? Hé oui, mesdames messieurs ! En septembre 2021, alors qu'il était encore en compétition dans l'émission Danse avec les stars, avec Vaimalama Chavès, Christian Millette avait célébré son anniversaire, organisé dans un restaurant du 15e arrondissement de Paris pour ses 39 ans, et avait terminé la soirée avec une blessure étrangement similaire.

L'histoire remonte au 26 septembre 2021, très exactement, après que Christian Millette ait quitté ses camarades Denitsa Ikonomova, Katrina Patchett, également connues pour leur participation dans Danse avec les stars, et ses autres amis. "C'était bien sympa ce petit dîner d'anniversaire, rappelait-il. Je suis arrivé chez moi et regardez ce qui est arrivé à la fin. C'est tout moi. J'ai voulu mettre quelque chose à la poubelle, dans la salle de bain, et j'ai pris le coin. J'ai un trou dans le front. Ce n'est pas comme si je faisais de la télé..."

Heureusement, ces petites boulettes sont généralement sans grande gravité. D'ailleurs, la fenêtre qui lui est tombée sur le coin du visage ne l'a pas empêché, quelques heures plus tard, de continuer à faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Christian Millette a été aperçu, au Kos Beach Club d'Ajaccio, en Corse, en train de danser au bord de la plage. Tout est donc bien qui finit bien pour l'incroyable danseur, au front plus solide que le titane...