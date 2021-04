Danse avec les stars : Un ex-danseur papa, photo de sa fille au doux prénom

La grossesse a été annoncée il y a une semaine et voilà qu'il est déjà père ! ! Yann-Alrick Mortreuil, ex-danseur de Danse avec les stars (en 2013, 2015 et 2016) est papa. C'est sur Instagram qu'il a annoncé cette heureuse nouvelle, sa femme également.

"Les anges sont venus me présenter en cette nuit magique du 29 mars 2021 le fruit de notre amour @nevedya_art. Notre fille Cora vient 'd'éclore' et est déjà en train de me noyer dans le bonheur intersidéral de l'espace en poudre de pissenlit du destin de l'amour ! Je suis amoureux de toi ma fille, depuis ce jour où j'ai posé les yeux sur toi. Merci mon amour @nevedya_art, ma Nintendo déesse, d'être aussi douce, attentionnée, drôle, de m'inspirer, de me pousser à donner le meilleur de moi-même et aujourd'hui d'être la mère de mon enfant. Nous allons tous les 3 déplacer les montagnes, soulever les océans et ensemble être les plus heureux de monde ! Ma famille, je vous aime, je nous aime", a-t-il écrit en légende d'une photo de son bébé tenant son doigt. Ainsi dévoile-t-il la date de naissance, le sexe et le prénom de son bébé.

Yann-Alrick Mortreuil n'est pas le seul à avoir fait part de sa joie. Nevedya, sa compagne actrice, chanteuse et compositrice (elle a participé à la dernière tournée de Shy'm en tant que choriste) a aussi officialisé la naissance de son bébé et a fait une belle déclaration d'amour au danseur.