Danse avec les stars : Un ex-danseur bientôt papa, l'arrivée de bébé est imminente !

Quelle belle nouvelle ! Yann-Alrick Mortreuil va prochainement accueillir son premier enfant. L'ex-danseur de Danse avec les stars (saison 4, 6 et 7) a fait cette annonce sur son compte Instagram lundi 22 mars 2021. Pour l'occasion, Yann-Alrick Mortreuil a décidé de faire les choses de manière artistique avec sa compagne Nevedya. Le couple a fait appel à un photographe professionnel pour capter leur belle complicité, en noir et blanc. Lui entoure sa belle de ses bras et elle dévoile son gros baby-bump sous une chemise blanche ouverte. En légende, on apprend que l'arrivée de bébé est imminente !

"Je vais être papa. Bientôt 9 mois que je me prépare à l'aventure de ma vie aux côtés de @nevedya_art, l'amour de ma vie. Nous allons avoir une famille mon amour, notre bulle d'amour s'agrandit", a-t-il écrit. Une publication qui a beaucoup ému ses followers, dont son ancienne partenaire de danse Karine Ferri, qui s'est dit "très heureuse", ou encore ses camarades Emmanuelle Berne (elle aussi enceinte), Mary Denigot et Christian Millette et Maxime Dereymez.

La jolie Nevedya a de son côté partagé la même image, commentant : "Je vais être maman. À notre bonheur, aux émotions indescriptibles, et ce n'est que le début... Merci Yann-Alrick mon trésor, mon amour de partager avec moi la plus belle des aventures. Notre bulle d'amour s'agrandit"