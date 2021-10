Danse avec les stars : "Une dépression et des pensées sombres", un danseur fait des révélations

Le mot d'ordre de Danse avec les stars 2021 était semble-t-il "nouveauté". Le juré emblématique Chris Marques a accueilli à ses côtés Denitsa Ikonomova, François Alu et Jean-Paul Gaultier. Il y a également eu de nouvelles recrues du côté des danseurs parmi lesquelles Elsa Bois, Adrien Caby et Samuel Texier. Nos confrères du Parisien ont réalisé un papier sur les partenaires de Michou, Aurélie Pons et Wejdene, l'occasion de découvrir que l'un d'eux a fait une dépression.

Il s'agit de Samuel Texier qui, il faut le dire, à un parcours qui peut en étonner certains. "Je n'ai que 23 ans, mais ça fait déjà dix ans que je travaille", a tout d'abord confié le charmant brun au Parisien. Le jeune homme originaire de Bourg-en-Bresse a pris la décision de se trouver un emploi afin de se payer des cours de danse, alors qu'il n'avait que 14 ans. Ainsi, il a quitté le lycée afin de devenir plombier sur les chantiers, une période difficile de sa vie. "Ce n'était pas facile. J'ai été victime de brimades et d'insultes. J'y ai rencontré autant d'ordures que de gens formidables", a-t-il précisé.

Durant quatre ans, Samuel Texier a tout fait pour tenir bon. Mais, alors qu'il avait 18 ans, le partenaire de Wejdene a craqué. Il a perdu son travail et a délaissé la danse le temps de se remettre sur pied. Le jeune homme a dû affronter une "dépression, accompagnée de pensées sombres", précisent nos confrères. Il a heureusement réussi à s'en sortir grâce à ses proches, présents pour le soutenir dans cette épreuve. Une fois remis sur pied, il a repris les compétitions de danse et a même remporté des titres nationaux. Et, grand privilège, il a eu la chance de faire la première partie de Beyoncé.

Sa participation à Danse avec les stars est une réussite supplémentaire pour Samuel Texier. "Ma seule envie, c'est de rendre fiers mes parents et ma famille. Et de montrer aux jeunes qu'on peut y arriver quand on croit en ses rêves", a-t-il conclu. Nul doute que son but est déjà accompli.