Dany Boon condamné pour "licenciement abusif, brutal et vexatoire", il va devoir signer un très gros chèque

Dany Boon pensait qu'il n'entendrait plus jamais parler de cette affaire. Et pourtant. Débouté aux prud'hommes le 13 mai 2019, son ancien ami et associé Laurent Storch vient de remporter la victoire, contre lui, en appel. Selon les informations du média L'Informé, le comédien va effectivement devoir verser, à son ex-collaborateur, 110 000€ de dommages et intérêts pour licenciement "abusif, brutal et vexatoire".

Leur amitié s'est nouée il y a bien longtemps, selon l'avocate de Laurent Storch. Bien avant le succès de l'acteur originaire d'Armentières. Elle n'est, évidemment, pas ressortie indemne de cette histoire. En 2013, Dany Boon avait demandé à son camarade Laurent Storch de tout plaquer pour devenir le directeur de développement de sa société de spectacle vivant, Les Productions du Chicon. Le spécialiste des médias avait donc accepté et quitté son poste de directeur des productions, à TF1, pour prendre en charge ses nouvelles responsabilités professionnelles. Il participait, également, au travail des Productions du Ch'timi et de HBB26.

Trois ans plus tard, en 2016, Laurent Storch avait toutefois été convoqué par les actionnaires des Productions du Chicon pour un entretien préalable. En raisons des difficultés financières de l'entreprise, il avait fini par subir un licenciement pour motif économique. C'est à ce moment là que ses liens avec Dany Boon se sont rompus définitivement et qu'ils s'étaient retrouvés au tribunal. Laurent Storch avait réclamé 360 000€ de dommages et intérêt et d'heures supplémentaires impayées. En vain.

Débouté en 2019, il a finalement obtenu gain de cause en 2022 après avoir fait appel. Laurent Storch touche, toutefois, une somme qui correspond à trois fois moins que ce qu'il avait réclamé. Professionnellement parlant, l'homme s'est, depuis, reconverti. Il a d'abord été chroniqueur et animateur sur les ondes de la radio Vivre FM, puis il s'est lancé dans une carrière de consultant et conférencier.