Dany Boon et Philippe Katerine : Duo rugissant pour Vivement dimanche

Que serait le repos dominical sans l'incontournable Michel Drucker ? L'animateur de France 2 propose, le 19 janvier, de nouveaux numéros de Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain. Autour de lui, un parterre de stars, à commencer par le duo formé par Dany Boon et Philippe Katerine.

Les téléspectateurs ont d'abord rendez-vous dès 14h20 pour le 61e numéro de Vivement dimanche. Les deux compères seront les invités vedettes de l'émission. Ils seront à l'affiche dès le 29 janvier de la comédie Le Lion, réalisée par Ludovic Colbeau-Justin. Dany Boon y campera un supposé agent secret quand Philippe Katerine jouera son médecin en hôpital psychiatrique !

Autour d'eux, il faudra compter sur la bande de chroniqueurs composée d'Emmanuel Chaunu, Franck Ferrand, Hélène Gateau et Marcel Ichou.

À 15h15, place à Vivement dimanche prochain. Michel Drucker recevra l'acteur Benjamin Lavernhe et son confrère Jean-Paul Rouve. Les deux hommes seront à l'affiche, le 21 janvier, de Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part réalisé par Arnaud Viard. A noter que le premier fait aussi partie de la distribution internationale du film The French Dispatch réalisé par Wes Anderson attendu cette année au cinéma ainsi que du casting du film Cévennes. Il faudra aussi compter sur l'alpiniste Élisabeth Revol, le créateur et metteur en scène Ludovic Marcato et le cascadeur, metteur en scène et dresseur de chevaux Mario Luraschi accompagné de sa femme Clémence Faivre.

Julien Courbet et Willy Rovelli assureront de leur côté la partie humoristique de l'émission enregistrée depuis le Studio Gabriel, à Paris.