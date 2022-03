Daphné Bürki bientôt maman ? Réponse cash de l'animatrice sur un nouveau bébé

Ce mardi 8 mars, l'émission Les Maternelles célébrera son vingtième anniversaire. Vingt ans de conseils, d'anecdotes et témoignages en tous genres pour aider les futurs, jeunes parents ou parents depuis longtemps dans l'éducation de leurs enfants. Les animateurs se sont succédé aux commandes du programme, parmi lesquels Daphné Bürki et Agathe Lecaron, présentes sur le plateau de C à Vous ce vendredi 4 mars pour souffler cette bougie. L'expérience de la maternité, les deux animatrices l'ont vécue, à deux reprises. Deux fils pour Agathe Lecaron, deux filles pour Daphné Bürki. Et aucun doute pour cette dernière, il n'y aura pas de troisième enfant. La raison ? L'enfer du sommeil avec son deuxième bébé, Suzanne : "Je n'ai pas dormi pendant deux ans et demi."

Daphné Bürki a pourtant essayé "tous les tips donnés dans Les Maternelles" pour réussir à gagner quelques heures de dodo sacré : "Les petites pierres roses sous le matelas, l'enfant face à la porte de sortie". Rien n'y a fait, les tentatives étaient toutes des échecs : "Je n'ai pas dormi pendant deux ans et demi et ça donne ça ! Ça veut dire que je suis crevée". Conclusion radicale pour Daphné Bürki : "J'ai fermé la boutique. On ne va pas faire une pub pour avoir un géniteur non plus, mais en tout cas c'est fermé, la boutique est fermée, ça va !"

Depuis décembre 2020, Daphné Bürki est officiellement célibataire. L'animatrice de 42 ans, jusqu'alors en couple avec Sylvain Quimène, plus connu sous le pseudonyme Gunther Love, officialisait leur séparation sur son compte Instagram en évoquant qu'elle n'avait plus qu'un "gang de filles à la maison". Si Suzanne, née en juillet 2013, est le fruit de leur amour, Daphné Bürki était déjà maman avant d'entamer une relation avec l'artiste Sylvain Quimène. Sa première fille, Hedda, est née en 2007 quand elle était encore en couple avec le chanteur Travis Bürki. Le dicton dit souvent 'Jamais deux sans trois'. Pour Daphné Bürki, ce ne sera pas le cas cette fois.