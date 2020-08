Daphné Bürki et ses filles : photos de leur soirée rock au milieu de l'eau

C'est toujours les vacances pour Daphné Bürki et sa petite famille mais, cette fois, la célèbre animatrice a délaissé sa piscine et son bikini pour une navigation placée sous le signe du rock !

Lundi 3 août 2020, l'animatrice de 40 ans connue pour sa bonne humeur et ses nombreux tatouages a fini sa journée sur un bateau. Au programme : du vin, de la bière et de la bonne musique.

Comme l'a dévoilé Daphné Burki en photos et en vidéo sur Instagram, elle a pris la mer pour écouter le groupe bordelais Krazolta qui se produisait sur un autre bateau, lequel suivait la même trajectoire que celui de l'animatrice. Entourée de ses amis, la présentatrice était aussi avec ses enfants, Suzanne, née en 2013 de sa relation avec Sylvain Quimène, alias Gunther Love, champion du monde d'Air Guitare, et d'Hedda, née en 2007, fruit de ses amours passés avec Travis Bürki. Les deux fillettes ont pris la pose, cheveux au vent, dans les bras de leur mère. Bien sûr, elle étaient dos à l'objectif afin que leur identité soit préservée.

"Mes 2 amours Hedda et Suzanne, mes amis et de belles rencontres... 1er Live depuis longtemps en distanciation sociale", a écrit la maman en légende de sa publication. Ses abonnés ont adoré ces nouveaux posts frais et spontanés.

C'est au Cap Ferret que Daphné Bürki passe ses vacances en famille et entre amis. Son compagnon Sylvain Quimène n'est malheureusement pas avec elle. Il s'est envolé pour Calvi où il a fait la fête avec Nicolas Duvauchelle et Marco Prince.