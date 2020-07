Daphné Bürki en bikini : photo au naturel prise par sa fille

Daphné Bürki partage sur les réseaux sociaux quelques instants de sa vie privée. Hier, mercredi 22 juillet 2020, l'animatrice de Je t'aime etc. (France 2) a publié une photo d'elle lors de ses vacances. Et le cliché a une particularité : son photographe n'est pas n'importe qui !

C'est sur le bassin d'Arcachon que la compagne de Sylvain Quimène, alias Gunther Love, et sa petite famille profitent de leur été. Soleil, piscine... L'animatrice de 40 ans profite à fond de ses vacances. Elle se dévoile ainsi en bikini noir le corps recouvert de ses jolis tatouages, accroupie sur la terrasse, tout près de la piscine, et surtout tout sourire ! Au naturel, sans une once de maquillage, elle s'affiche radieuse. En légende de ce joli cliché, la jeune femme précise que la photographe n'est autre que sa fille Hedda (13 ans), née de ses amours passées avec le chanteur Travis Bürki. "Sourire de joyeux Noël", a-t-elle également écrit.