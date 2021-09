Daphné Bürki, photo de sa fille Hadda aussi lookée qu'elle : la fillette a bien grandi !

Ça pousse ! Ce 8 septembre 2021 marque le quatorzième anniversaire de la fille aînée de Daphné Bürki, Hadda, née de sa relation passée avec Travis Bürki. Un anniversaire que l'animatrice n'a pas manqué de célébrer en postant deux nouvelles photos sur son compte Instagram.

Sur la première, elle dévoile un ventre rond, souvenir de l'époque où elle était enceinte de l'adolescente. Et sur la deuxième, Hadda est bel et bien à l'honneur au coté de sa petite soeur Suzanne (7 ans, fruit de sa relation passée avec Gunther Love). L'occasion alors de constater que la jeune fille a bien grandi et qu'elle affiche un look qui rappelle indéniablement celui de sa célèbre maman. Lunettes vintage, chemise à motifs, jupe et veste nouées à la taille, chaussettes montantes, chaussures colorées... Hadda a définitivement trouvé son style !

Une rare image de la brunette qui a suscité de nombreux commentaires. "Belle comme ta maman", "Grave stylée", "Mais ce LOOK", "Le look de tes filles est trop cool, ça promet", s'enthousiasme-t-on.