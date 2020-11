Darius Rochebin "éloigné" de LCI, le visage de sa nouvelle remplaçante dévoilé

Accusé d'agressions sexuelles et de manipulations perverses par plus de trente victimes, suite à une longue enquête publiée dans le journal suisse Le Temps, l'animateur Darius Rochebin a indiqué sa volonté de quitter temporairement la chaîne LCI. Le groupe TF1 avait précédemment indiqué que le journaliste de 53 ans avait "souhaité être libéré quelques jours de l'antenne pour rejoindre sa famille et travailler avec son conseil." Une absence qui a dû être rapidement palliée par la chaîne, sûrement confuse par cette sordide affaire dans laquelle leur animateur "star" s'est soudainement retrouvé mêlé.

Alors qu'on pensait que c'était Adrien Gindre - le chef du service politique du groupe TF1 - qui allait remplacer Darius Rochebin, c'est finalement la présentatrice Elizabeth Martichoux qui prendra sa place à l'antenne selon Puremédias. Un remplacement express qui devrait durer quelques semaines le temps de faire le point sur l'enquête publiée par Le Temps le 31 octobre 2020.

Pour rappel, Darius Rochebin est soupçonné de s'être servi de son statut de présentateur télé pour abuser de jeunes hommes et de jeunes femmes via les réseaux sociaux. Certains anciennes collègues du journaliste ont également témoigné contre lui, affirmant qu'il avait tenté de les embrasser ou même de les toucher dans les couloirs de la RTS (Radio Télévision Suisse), ancien lieu de travail de Darius.

Suite à ces accusations, Darius s'était dit "choqué par le récit malveillant publié par le journal Le Temps" et avait fermement démenti tous les propos tenus à son encontre. "Blessé par des attaques injustes", l'animateur suisse de 53 ans avait également menacé de porter plainte. De son côté, le groupe TF1 avait indiqué, via communiqué, "être très attaché à la présomption d'innocence" et suivre "très attentivement cette affaire"...

Darius Rochebin reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.