Darko Perić - Helsinki : Tatoueur, vétérinaire... sa vie avant la Casa de Papel

Tout le monde adore Helsinki, personnage aussi attendrissant que central dans la Casa de Papel. En seulement quatre ans, son interprète Darko Perić est devenu - au même titre que ses collègues Ursula Corbero et Alba Flores - une personnalité internationale. À Télé-Loisirs.fr, l'acteur serbe de 43 ans en a raconté plus sur sa vie avant la célébrité.

Petit, Darko Perić avait deux passions : le dessin et le théâtre. "Depuis tout petit, j'aime dessiner. Mon rêve, c'était de faire une école d'animation en Yougoslavie. Mais la guerre a commencé en 1991 et ce rêve est parti en fumée (...) hormis le dessin, je faisais du théâtre. Mais être acteur dans un pays en crise, ce n'était pas rentable...", a-t-il confié. Au début de la guerre, il rêvait d'une école d'animation en Yougoslavie. Après avoir commencé en 1991, ses parents ont voulu faire de lui un médecin.

"Je suis parti en Roumanie où j'ai étudié la médecine vétérinaire. Là bas, j'ai rencontré des étudiants en cinéma et en théâtre. J'ai toujours vécu avec des artistes. J'ai obtenu mon diplôme de vétérinaire, mais je n'ai quasiment jamais exercé ce métier. Au final, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Je suis allé à Berlin", a raconté l'acteur de la Casa de Papel, qui a finalement réussi à utiliser son talent créatif. "Je me suis intéressé à la culture punk et j'ai commencé à gagner ma vie en tant que tatoueur. J'ai exercé ce métier pendant près de quinze ans à Berlin, puis après à Barcelone. J'ai arrêté il y a quatre ans", a-t-il partagé.

En allant à Barcelone pour la première fois, pour un festival, l'acteur serbe est tombé sous le charme de la ville espagnole et a décidé de s'y installer. "Un an plus tard, mon agent actuel m'a repéré dans la rue et a trouvé mon physique intéressant. Au début, je m'en fichais, je ne cherchais pas à devenir acteur. Pendant des années, j'ai donc tatoué", a poursuivi Darko Perić, aujourd'hui installé (et confiné) à Barcelone avec sa femme et son fils.