Casa de Papel : Alba Flores (Nairobi) le nez refait ? Les fans s'insurgent !

Dans la Casa de Papel (Netflix), Alba Flores joue le rôle d'une femme forte et puissante au caractère de feu : Nairobi. Un personnage central au look extravagant, qu'on reconnait facilement grâce au joli nez busqué de l'actrice espagnole. Alors, pas question d'y toucher.

Les fans de la série ont lancé une vague de protestation lorsqu'un meme est apparu sur Twitter, montrant un avant/après d'Alba Flores ayant eu recours à une rhinoplastie. Si l'actrice de 33 ans n'a jamais refait son nez, il n'en fallait pas plus pour irriter les internautes. "Ce n'est pas la même personne", "Elle a perdu tout son charme", "Laissez le nez de Nairobi tranquille", "C'est juste trop moche, son nez normal lui va archi bien", pouvait-on lire, parmi tant d'autres, sur Twitter.

En mars dernier déjà, une publicité pour l'application Facekit soulevait déjà un lourd débat en utilisant sans son accord une photo d'Alba Flores pour sa publicité. On y voyait un outil de retouche photo complètement transformer et lisser son nez, pour lui en faire un plus petit, en trompette, devenant ainsi méconnaissable.