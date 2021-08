David Ban excédé : photo aux soins intensifs, fake news... au coeur d'une polémique, sa réponse "aux abrutis"

David Ban en a gros sur la patate ! A deux reprises, l'artiste notamment vu sur scène dans la comédie musicale Les Trois Mousquetaires a été obligé de prendre la parole sur Twitter pour mettre certaines choses au clair alors qu'il est involontairement au coeur d'une polémique.

Le 8 août, David Ban s'exprimait une première fois sur son compte après la diffusion d'un reportage de la décriée chaîne CNEWS dans lequel on pouvait voir un patient intubé en soins intensifs à cause du Covid-19. Certains internautes, adeptes de théorie du complot, ont cru que le reportage était bidon et incitait à la vaccination alors que l'on voyait dans le même temps des photos de David Ban, en bonne santé, dans une foule.

Un montage grossier dénoncé par ce dernier. "Les amis attention !!! Renseignez vous et vérifiez vos sources avant de partager n'importe quoi sur internet ! Je faisais la promo d'un spectacle et je n'ai jamais été payé pour faire la promo d'un parti politique et le gars sur le lit sur @CNEWS ce n'est pas moi. Prenez soin de vous", disait-il alors. Et d'ajouter, cette fois, sur Facebook : "Il faut quand même être sacrément miro pour ne pas voir que je ne ressemble pas du tout à ce gars !!!! J'ai tellement rigolé quand j'ai vu des abrutis affirmer que c'était moi ! Non mais les gars...pour vous tous les chauves se ressemblent ou quoi ? Vin diesel, The Rock, Casimir, Monsieur Propre c'est moi aussi...et Buzz l'éclair aussi tant qu'on y est ?"