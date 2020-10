David Charvet : L'acteur de 48 ans est encore plus musclé qu'à l'époque Alerte à Malibu

En 1997, David Charvet chantait Should I leave, que l'on pourrait traduire par "Devrais-je partir ?" La réponse est non. Reste, David ! Sur son compte Instagram, le sex symbol des années 1990 a prouvé qu'il n'avait rien à regretter de sa jeunesse puisqu'il est encore plus musclé qu'à l'époque. "Voilà la différence entre mes 20 ans, ma période Alerte à Malibu, et aujourd'hui à 48 ans, explique-t-il torse nu. L'âge n'est qu'un nombre !" En comparant les deux photographies, la différence est flagrante. En 2020, le comédien est comme le bon vin, celui qu'on siroterait avec plaisir. Il ne manquerait plus qu'à se noyer en attendant qu'il vienne à la rescousse.

En couple ou célibataire ?

Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, sortez vos mouchoirs. David Charvet n'est pas un coeur à prendre. Une lueur d'espoir a brillé dans les yeux de ceux qui l'aiment quand il s'est séparé de Brooke Burke - la mère de ses deux enfants, Heaven et Shaya, nés en 2007 et 2008. Hélas, une de perdue, une de retrouvée. L'acteur a été aperçu le 26 février 2020 en charmante compagnie en pleine promenade. Sa nouvelle compagne ? Oksana Rykova, une superbe Russe qui semble s'être intégrée à merveille à la famille. Et tout le monde est heureux ainsi. Brooke Burke, de son côté, a révélé être amoureuse à l'occasion de la plus récente Saint-Valentin.