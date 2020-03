David Charvet et Brooke Burke sont officiellement divorcés : qui a quoi ?

Selon TMZ, David Charvet et Brooke Burke sont enfin divorcés ! Après sept années de mariage, Brooke avait demandé le divorce en avril 2018 à Los Angeles mais le dossier semblait en suspens. Désormais, leur divorce est bel et bien officiel !

Restés en bons termes depuis leur séparation, les anciens époux sont parents de deux enfants : Heaven (née en 2007) et Shaya (né en 2008). Selon les documents, David et Brooke se sont mis d'accord pour une garde partagée de leurs enfants à 50/50. À l'issue de ce divorce, Brooke obtiendra deux propriétés (à Malibu et Santa Monica). L'acteur français de 47 ans garde sa maison à Malibu. Ils se partagent également à part égales leurs collections d'art et leurs sociétés crééEs ensemble lorsqu'ils étaient mariés. Côté finances, aucun des deux parents n'aura à verser de pension alimentaire puisqu'ils décident de partager à égalité les frais et dépenses pour leurs enfants. Un divorce d'un équilibre rare !

De nouveau en couple depuis sa séparation avec Brooke, David Charvet a été aperçu le 26 février 2020 avec sa nouvelle petite-amie. Bombe russe répondant au doux nom d'Oksana Rykova, la jeune femme semble avoir fait définitivement craquer l'ancienne star d'Alerte à Malibu. De son côté, Brooke Burke est également amoureuse. L'animatrice de télévision américaine a dévoilé le visage de son nouvel amoureux sur Instagram le 14 février 2020, jour de la fête des amoureux. Sans dévoiler l'identité de son nouveau chéri, elle écrivait néanmoins en légende : "L' amour, le vrai est simple".