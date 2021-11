David Ginola en couple avec Maeva, de 22 ans sa cadette : elle tremble pour son homme

Malgré la différence d'âge, David Ginola et Maeva Denat vivent une très belle relation depuis leur rencontre en décembre 2016. Parents d'une petite Ever née en février 2018, ils ont récemment célébré leur cinq ans ensemble et tout semble aller pour le mieux entre l'ancien présentateur de La France a un incroyable talent et la belle brune de 32 ans. Mais 2016 a été une année contrastée pour l'ancien footballeur du Paris Saint-Germain qui a été victime d'un malaise cardiaque lors d'un match caritatif. Une expérience traumatisante pour le beau gosse de 54 ans, tout comme pour sa compagne.

Alors que son amoureux va participer à la version britannique du jeu de télé-réalité Je suis une célébrité, sortez-moi de là, qui débute le 21 novembre prochain, Maeva Denat a révélé dans les pages du Sun qu'elle n'est pas franchement rassurée par cette nouvelle. "Ma plus grande crainte est que quelque chose lui arrive et de ne pas le voir rentrer à la maison", explique-t-elle. Toujours traumatisée par l'arrêt cardiaque du père de Carla, cette dernière a révélé dans cette interview que David était "un peu déprimé" et qu'il a dû combattre l'anxiété après cet épisode traumatisant.

La plus grande peur de David c'est de ne pas voir grandir notre fille Ever, et c'est pareil pour moi

Si Maeva décrit David comme un bon vivant qui "adore cuisiner, manger et qui peut avaler trois assiettes pendant que tu n'en prends qu'une", elle évoque également la relation de son compagnon avec sa fille. "La plus grande peur de David c'est de ne pas voir grandir notre fille Ever, et c'est pareil pour moi. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a un gros manque dans ma vie quand il n'est pas là", renchérit-elle.