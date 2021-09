David Ginola et sa jeune compagne Maëva : 5 ans d'amour, rare photo de leur complicité intacte

Visiblement, ni David Ginola ni les supporters du PSG n'ont été très regardants concernant l'origine de Maëva Denat. La jolie brune vient pourtant de Marseille, ville acquise à la cause de l'OM. L'éternelle rivalité entre Marseille et le club de la capitale n'a pas affecté David et sa compagne de 22 ans plus jeune, qui filent le parfait amour depuis 2016 et sont parents d'une petite fille prénommée Ever, née le 20 février 2018 et âgée de 3 ans.

Ever est le troisième enfant de David Ginola. L'ex-footballeur en a deux autres, un garçon et une fille. Andrea et Carla Ginola ont 30 et 27 ans. Ils sont nés du premier mariage de leur papa avec Coraline Delpin. Carla Ginola a récemment annoncé qu'elle s'était fiancée ! L'influenceuse et ex-candidate de l'émission Danse avec les stars a accepté la demande en mariage de son petit ami, Adrien Zerka, et montré sa superbe bague sur Instagram.