David Hallyday "en mode Kurt Cobain" : Cheveux longs platine, une énorme surprise à ses fans et à son ex !

Pour la veille de Noël, David Hallyday a réservé une belle surprise à ses abonnés. Le 24 décembre 2022, le fils de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan a dévoilé une couverture d'un de ses anciens albums sorti en 1997 : Novacaïne. Sur la pochette d'album, on découvre le papa d'Emma, d'Ilona et de Cameron apparait avec une longue chevelure blonde platine et des lunettes de soleil vintage. "Certaines et certains d'entre vous se rappelleront de ça !", écrit le chanteur de 56 ans en légende.

Rapidement, de nombreux internautes ont commenté la publication de l'ex-mari d'Alexandra Pastor et d'Estelle Lefébure. "T'as décidé de nous foutre un coup de vieux ou quoi ?!?", "Je recherche encore et toujours la cassette audio de cet album !!! Help. Sacrée coupe de cheveux sinon lol, en mode Californian Kurt Cobain", "Génial cet album un régal..Et reprendre un titre en concert? Ce serait chouette","Oh comment oublier c'était la Belle Époque !", "Euh cette photo est inedite monsieur waoawwww", "Le meilleur groupe grunge de l'année", peut-on lire en commentaires. Et même son ex-compagne Estelle Lefébure n'a pas manqué d'être surprise par ce cliché vintage qu'elle a commenté avec un émoji en forme de flamme.