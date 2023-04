David Hallyday et sa maison de vacances au Portugal : un "endroit paisible" pour lequel il fait "pas mal d'allers-retours"

David Hallyday était invité dans l'émission En Aparté ce lundi 3 avril. En plein milieu de l'entretien, il a été invité par Nathalie Levy à réagir à la vue qui était affichée derrière lui à l'aide d'un fond vert. "C'est ce que j'ai vu en premier", a-t-il indiqué à la journaliste, avant de reconnaître le Portugal. Un endroit qu'il connaît désormais assez bien puisqu'il y possède une "maison de vacances".

Le chanteur y fait "pas mal d'aller-retours", notamment parce qu'il a "un gros projet" qui se prépare là-bas. "C'est un bel endroit paisible où on se retrouve tous ensemble. C'est formidable, c'est un très beau pays", a déclaré le fils de Johnny. "Pourquoi le Portugal ?", s'est alors demandée l'animatrice de l'émission, ce à quoi l'artiste de 56 ans a répondu : "Parce que c'est pas très loin." Ce pays lui rappelle également sa maman, Sylvie Vartan : "On y avait été pour les vacances. On était à Albufera, à l'époque c'était beaucoup moins développé".

"Ensuite j'y suis retourné plusieurs fois pendant une quinzaine d'années, et puis c'est bien parce que c'est pas un pays auquel on pense immédiatement. C'est assez tranquille, c'est calme, il fait beau et les gens sont hyper cool, très sympas. C'est juste à côté de la France et donc si on doit faire des allers-retours c'est facile", a-t-il ajouté, ce qui explique ainsi pourquoi il a décidé d'acheter une maison là-bas. "Il vaut mieux effectivement être pas trop loin parce que votre album sortira le 16 juin", est alors intervenue Nathalie Levy afin de faire une transition pour évoquer ses projets musicaux.

Je me suis planté

A noter qu'en plus de la musique, David Hallyday n'est jamais trop loin des voitures. Il a d'ailleurs récemment raconté dans l'émission C à Vous une expérience très traumatisante qu'il a vécue il y a quelques années à bord d'un véhicule qu'il conduisait lors des 24h du Mans. "Je courais pour une grande écurie. On menait la course, dans notre catégorie, jusqu'à 6h du matin. Et là, il avait plu. Donc j'ai appelé à la radio pour faire changer les pneus. On m'a dit qu'il fallait que je reste derrière au moins deux trois tours. Je leur ai dit que la voiture ne tenait plus. Je leur ai dit que j'allais me planter, et je me suis planté... Je m'en suis voulu de ne pas avoir contredit la décision", s'était-il souvenu, avant d'expliquer qu'il a donc fait perdre son équipe et qu'il a vécu cela comme un traumatisme.

Il était accompagné sur le plateau du talk-show par son ami Paul Belmondo qui vient de produire un documentaire (qui était diffusé le 3 avril sur Canal+) dans lequel le chanteur se raconte.