David Hallyday et ses "galères de fric" : il en parle pour la première fois

A défaut de pouvoir remonter sur scène, David Hallyday a écrit et enregistré un nouvel album entre deux confinements : Imagine un monde, sorti le 27 novembre 2020. En pleine tournée de promotion, le chanteur et musicien de 54 ans a accordé une nouvelle interview à Purecharts. Un entretien dévoilé samedi, durant lequel il a évoqué la crise qui frappe le secteur de la culture, mais également des aspects plus personnels de sa vie, tels que sa relation avec ses enfants et des problèmes d'argent, qu'il n'avait encore jamais évoqués.

"J'ai vécu des galères de fric, alors j'ai bossé, j'ai galéré. Je ne l'ai jamais dit... Ce n'est jamais tout noir ou tout blanc, a-t-il expliqué à nos confrères. Les gens pensent que, parce qu'on a une image de toi qui est celle-là... Personne ne vit d'amour et d'eau fraîche, ça n'existe pas." Mais David Hallyday n'est pas du genre à dramatiser quand ses comptes passent dans le rouge, bien au contraire. Le fils de Johnny et Sylvie Vartan vit au jour le jour. Une manière de mieux appréhender le futur, avec ses hauts et ses bas : "L'avenir ne me fait pas peur. Je verrai bien, je ferai de mon mieux. Parce que dans la vie, rien n'est certain. Tant que tu peux bouffer et que tu as un toit au-dessus de ta tête, à part la maladie, que peut-il t'arriver ? Qu'est-ce qui est grave ? Ce n'est pas une phrase toute faite, c'est vrai."

Une philosophie que l'artiste transmet certainement à ses enfants : Ilona et Emma Smet (25 et 23 ans), nées de son premier mariage avec Estelle Lefébure, mais aussi Cameron (16 ans), qu'il partage avec son épouse Alexandra Pastor. L'adolescent est d'ailleurs à l'abri du besoin quand on sait que la famille Pastor est à la tête d'un empire immobilier monégasque évalué à 30 milliards d'euros en 2014 (par L'Express), soit bien plus que la famille princière elle-même !

Mais pas de carrière dans l'immobilier pour Cameron, à priori, puisqu'il a plutôt hérité de la fibre artistique de sa famille paternelle. "Cameron adore chanter, il chante vachement bien, son célèbre papa a-t-il expliqué à Purecharts. Bon, il ne l'avoue pas, mais ça viendra peut-être. Il se dirige plus vers le cinéma que la musique..." C'est pour le moment en musique que l'adolescent s'illustre puisqu'il a accepté de chanter en duo avec son père sur son nouvel album, sur le titre Superstar : "J'avais besoin de voix jeunes parce que cette chanson parle des jeunes qui arrivent et les anciens qui ne veulent pas lâcher le morceau. Il s'est prêté au jeu et il a adoré."