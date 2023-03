David Hallyday pose avec son fils Cameron, rare photo de son "grand gaillard élancé"

David Hallyday risque bien d'être au centre de toutes les attentions ces prochaines semaines. En effet, le fils du légendaire chanteur Johnny Hallyday va avoir droit à un documentaire qui lui est consacré. Celui-ci est produit notamment par Paul Belmondo - ils sont tous les deux passionnés de course automobile - et sera diffusé sur la chaîne Canal + Docs. À cette occasion, l'interprète de Tu ne m'as pas laissé le temps a accordé un entretien exceptionnel au magazine spécialisé Gala, paru dans son édition du jeudi 16 mars 2023. Le chanteur en fait la couverture, avec des photos de famille. Sur l'une d'entre elles, on le découvre avec son fils Cameron, à visage découvert, ce qui est très rare.

L'interview, qui a eu lieu en septembre 2022, a été réalisée dans un contexte très orienté vers la famille, puisqu'on y apprend que "David Hallyday est entouré de son cercle le plus intime : son épouse, Alexandra ; son fils, Cameron, 18 ans ; sa fille aînée, Ilona, jeune maman d'un petit garçon ; et son gendre, Kamran". Gala révèle par ailleurs le prénom du bébé d'Ilona Smet, né il y a neuf mois. Il se prénomme Harrisson.

Papa, tu te serais vu...

L'occasion de découvrir toute la complicité qu'il entretient avec son dernier, son fils Cameron né le 8 octobre 2004 , fruit de son amour avec sa femme Alexandra Pastor. "Le ton est léger, sans tensions. En chemise hawaïenne, le chanteur se laisse taquiner par les membres de son clan. 'Je te jure, tu avais une dégaine hier, papa, tu te serais vu...', lâche Cameron. Peu après, tous deux se défient sur la piste de kart voisine, avant de se donner une tendre accolade. 'C'était topissime, tu t'es bien battu !', lance à son fils celui qui n'est alors qu'un papa rempli de fierté", peut-on notamment lire. Preuve s'il n'en fallait que David Hallyday souhaite être un père présent pour son fils et qu'il en a fait l'une des priorités de sa nouvelle vie, entourée de sa famille, au Portugal, pays dans lequel il réside depuis 2018.

Par ailleurs, on apprend également que Cameron a bien changé. S'il apparaissait réservé et quelque peu joufflu il y a cinq ans, lors des obsèques de Johnny Hallyday, il est aujourd'hui "un grand gaillard élancé et sûr de lui". À tel point que la filiation avec son père s'apparente à une évidence. "En tout cas, il ressemble 'sang pour sang' à David", conclut à ce sujet le magazine.