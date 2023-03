Ilona Smet : L'étonnant prénom de son adorable fils enfin dévoilé, 9 mois après sa naissance

Un documentaire attendu

Une famille qui sera l'objet d'un documentaire, diffusé dans quelques semaines sur Canal+ Docs et qui propose de retrouver David Hallyday dans son havre de paix, au Portugal, où il vit avec sa femme Alexandra, ultra-discrète à ses côtés depuis plus de vingt ans et leur fils Cameron, 18 ans, et où ses deux filles aînées, la jeune maman Ilona, et l'actrice Emma (nées de son union avec Estelle Lefébure) passent beaucoup de temps.

Il faut dire que la jolie fratrie du chanteur est toujours passée en premier dans sa vie : "Jeune papa, je vois ma vie bouleversée, je perds un peu l'ambition de faire ce que je fais. Et j'arrête ma carrière solo française, pour être plus proche de mes filles", révèle-t-il d'ailleurs dans le documentaire. Un amour pour son clan que l'on peut lire dans chacun des commentaires laissés sur les photos postées par ses deux filles, très présentes sur Instagram.

Et que Laura Smet, la demi-soeur de David Hallyday, confirme : également présente dans ce reportage, l'actrice de 39 ans témoigne de la force de leur lien, construit sur le tard mais ultra puissant et de celui qu'il possède avec les autres membres de sa famille. D'ailleurs, la comédienne n'est pas en reste : depuis plusieurs années désormais, elle est très complice avec ses nièces qu'elle retrouve à la moindre occasion. Et on imagine que cette jeune maman du petit Léo (2 ans et demi) doit elle aussi couver le petit Harrison au maximum !