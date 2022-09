David Hasselhoff filmé ivre et dénudé : les images dévoilées par sa fille au monde entier, un électrochoc

Les personnes qui ont grandi dans les années 80 ont forcément regardé au moins un épisode d'Alerte à Malibu. Une série qui mettait notamment en vedetteDavid Hasselhoff. Ce dernier interprétait Mitch Buchannon, un personnage très apprécié du public et qui a offert de belles heures à son interprète. Mais il a également connu des périodes sombres à cause de l'alcool.

Durant plusieurs années, David Hasselhoff a fait parler de lui, non pas pour ses projets professionnels mais pour son addiction. L'acteur aujourd'hui âgé de 70 ans - que l'on a pu retrouver sous le costume du Cobra dans Mask Singer - a eu de gros soucis avec l'alcool au point d'être hospitalisé à plusieurs reprises. Une situation qui a beaucoup affecté sa famille, dont l'une de ses filles : Taylor-Ann (née de ses anciennes amours avec Pamela Bach). La jeune femme de 32 ans a d'ailleurs tout fait pour faire réagir son papa et cela a fonctionné.

En 2007, elle a filmé David Hasselhoff complètement ivre et dénudé. Une vidéo qu'elle a partagée publiquement. Ainsi, les internautes ont pu le découvrir au sol, tentant d'avaler son hamburger. "Promets-moi que tu vas arrêter. (...) Dis-le moi maintenant ou je ne te parlerai plus jamais. (...) Ce n'est pas juste ce que tu fais à ta famille. Tu as bu et demain tu regretteras tout ce que tu m'as dit. Tu fous ta vie en l'air en buvant. C'est stupide", avait notamment lancé Taylor-Ann. Un électrochoc pour son père qui, grâce aux images, s'est rendu compte de la situation. "Je travaillais mais je n'avais aucun contrôle sur ce que je faisais. Grâce à la vidéo, j'ai réalisé que c'était un problème auquel je devais faire face. (...) Je savais pourquoi Taylor avait fait ça. Elle avait peur pour moi. Et j'ai trouvé ça beau que ma fille m'aime assez pour me dire : 'Papa, c'est à ça que tu ressembles, nous avons peur.'", avait-il confié peu de temps après au magazine People.

Cela ne l'a malheureusement pas empêché de faire des rechutes et de faire de nouveau des séjours à l'hôpital. En mai 2009 par exemple, il avait été retrouvé inconscient par sa deuxième fille Hayley Amber, dans sa villa d'Encino, près de Los Angeles. Elle avait alors alerté sa mère Pamela Bach qui l'aurait transporté en urgence au Cedar's Sinai Medical Center de Los Angeles. Dix ans plus tard, il a expliqué au Mirror qu'il suivait un régime sec et qu'il se rendait régulièrement aux alcooliques anonymes. Nul doute qu'il peut compter sur sa (jeune) femme Hayley Roberts pour le soutenir.