David Marouani : Le chanteur de David et Jonathan va être papa à 50 ans

Le 23 septembre 2019, David Marouani était de sortie à Paris, pour assister à l'avant-première du Regard de Charles, un film de Marc Di Domenico consacré à Charles Aznavour. Le compositeur et interprète n'était pas seul mais accompagné de celle qui partage sa vie depuis plus d'un an. Mais là n'était pas la surprise.

La cavalière de David Marouani, vêtue d'une petite jupe claire et d'un haut noir à manches longues, arborait à un joli ventre arrondi synonyme de grossesse. L'artiste va donc accueillir son premier enfant à 50 ans.

La première apparition du couple remontait à un plus d'un an auparavant, en juin 2018, lorsque David Marouani et sa belle avaient participé ensemble à l'ouverture d'une boutique Kiehl's à Paris. Les amoureux étaient apparus complices devant les photographes. L'identité de la future maman demeure toujours un secret puisqu'elle n'a toujours pas été révélée.

David Marouani a précédemment été marié, et pas à n'importe qui. En 2013, le compositeur et interprète a épousé Sarah Lelouch, la fille du réalisateur Claude Lelouch, à Suresnes (Hauts-de-Seine). Mais leur mariage n'a pas duré très longtemps puisque le couple s'est séparé deux années plus tard.

Rendu célèbre avec le duo David et Jonathan et le tube Est-ce que tu viens pour les vacances ?, David Marouani a mis plus de temps que son camarade Jonathan Bermudes pour fonder une famille. Jonathan Bermudes a une grande longueur d'avance puisqu'il est tout récemment devenu grand-père. Sa fille Clara, ancienne candidate de Secret Story 7, a donné naissance à un petit garçon prénommé Andrea à la fin du mois d'août.