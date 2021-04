David Mora papa : sa compagne Davina en larmes pour évoquer la difficulté d'être parent

Le quotidien de David Mora (Scènes de ménages) et sa compagne Davina Vigné a basculé au mois de janvier 2021. À ce moment-là est né leur premier enfant ensemble, une petite fille dont le prénom n'a toujours pas été dévoilé. S'ils sont sur un petit nuage depuis son arrivée, le manque de sommeil se fait ressentir pour le couple. Dans la soirée de dimanche 25 avril, c'est Davina Vigné qui a confié avoir craqué en postant une photo d'elle en larmes sur Instagram.

En légende, la comédienne y évoque toutes les raisons qui l'ont poussée à perdre le sourire, comme le nouveau départ en tournage de David Mora par exemple pour un téléfilm intitulé Doucement rallumer les étoiles pour France 2 ou encore la charge mentale que provoque la naissance d'un bébé. "Pourquoi je pleure ? 1-post postpartum, hormones et compagnie. 2-me suis cognée ce putain de petit doigt de pied. 3-je regarde 'le petit locataire' avec Karin Viard. 4-dada est reparti. 5-tout l'ensemble tout le pack", a-t-elle listé.

Et pour elle de partager son point de vue sans tabou sur les difficultés liées à la parentalité : "En tant que parent. C'est dur pour les deux. Qu'on soit papa et maman, deux papas, deux mamans. C'est dur parce que les nuits sont horriblement courtes, parce que les pleurs sont inexplicables, parce que les mots deviennent des maux, parce que les gestes sont répétitifs, parfois ennuyeux, fatigants. Parce que parfois on a juste envie d'aller un boire un verre avec une copine ou retrouver son mec, juste son mec. Sans avoir à changer une couche ou à penser à l'heure du bib ou du bain."

Davigna Vigné le sait, "faire le choix d'être parent c'est renoncer un peu à sa liberté individuelle" mais malgré tout, rien n'a jamais plus valu le coup à ses yeux. Ainsi, elle conclut son message de manière bienveillante. "Alors, on déculpabilise de ne pas être parfait ! Et on se parle ! Verbaliser les amis c'est la vie", a-t-elle écrit.